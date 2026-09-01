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Gündem Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!
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Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
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Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Bolu'daki son operasyonda 23 şüphelinin ismi ve belediyedeki görevleri açıklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 ilde operasyon düzenlendi. Yaklaşık 34 milyon TL kamu zararının saptandığı soruşturmada, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanlığı kaynakları, şüphelilerin isimlerini ve belediyedeki görevlerini açıkladı.

İşte o liste:

  1. Çiğdem AĞAOĞLU – Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  2. Sinan KELEŞ – Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Temizlik ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  3. Fahri Şahin EKTİRİCİ – Ayşah İnşaat Temizlik Sağlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  4. Serkan KARPUZ – Bilge Can İnşaat Nakliyat Temizlik Taahhüt İşleri Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  5. Hüseyin BIYYIK – Devtur Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  6. Feride DUDUKANLI – Eminel Temizlik Bilgisayar İnşaat Taşımacılık Turizm Yemekçilik Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  7. İsmail TAKAK – İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi
  8. Adem GÜVENÇ – Pak Temizlik Turizm Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri ve Hizmet Taahhüt Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. Yetkilisi

Sözleşmenin uygulanması ve hak ediş süreçleri kapsamında işlem yapılan belediye görevlileri:

  1. Tanju ÖZCAN – Bolu Belediye Başkanı
  2. Gülden ÖZAYDIN – Bolu Belediye Başkan Yardımcısı
  3. Basri BAYTEKİN – Temizlik İşleri Müdür Vekili
  4. Sefer EFE – Çevre Mühendisi / Gerçekleştirme Görevlisi
  5. Burak TAYŞİ – Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli / Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı
  6. M. Eren GÜNGÖR – Harita Teknikeri / Muayene ve Kabul Komisyonu Üyesi
  7. Tülay YALINIZ – Büro Personeli / Muayene ve Kabul Komisyonu Üyesi
  8. Murat YILMAZ – Çevre Mühendisi / Muayene ve Kabul Komisyonu Üyesi
  9. Esra ÖZÇAĞLAR – İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu
  10. Hasine CEYLAN – Mali Üye / Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
  11. Eyüp Özgür ÖZKUL – İşin Uzmanı / Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli

Yüklenici iş ortaklığı ve sözleşme kapsamında işlem yapılan şüpheliler:

  1. Faruk GÜNER – MCY Şirket Yetkilisi
  2. Ali YILDIRIM – MCY Bolu Şube Yetkilisi
  3. Fatih LEKESİZ – Yeşilçam Şirket Yetkilisi
  4. Yılmaz ERDOĞAN – Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekâleten imzalayan kişi

Şüphelilerden Tanju Özcan’ın başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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