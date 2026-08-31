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Gündem Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
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Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

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Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten Çölaşan, "Bunlar patronların kiraladığı zavallı tipler! Bazen tiksindim, midem bulandı!" diyerek seküler medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.

Emin Çölaşan, ekranlarda ve dijital mecralarda boy gösteren kendi cenahındaki çakma isimleri bir bir ifşa etti. Yıllardır gazetecilik kisvesi altında piyasada gezenlerin karıştığı pislikleri, uyuşturucu ve sahtekarlık ilişkilerini tek tek sıralayan Çölaşan, ekranlardaki yozlaşmayı "mide bulandırıcı" diyerek gözler önüne serdi.

"Ekranlarda göğüslerin yarısı dışarıda!" Yozlaşmayı ve kirli ilişkileri itiraf etti!

Tevhid ve aile düşmanı zihniyetin ekranlara taşıdığı tipleri sert sözlerle hedef alan, zamanında "PKK'nın yerinde olsam Türkiye'ye Ramazan'da saldırırım," diyen Çölaşan, "Geçen gün bir kadın gazeteci vardı... Göğüslerin yarısı dışarıda yarısı içeride! Gerçekten gazeteci mi, pavyondan mı getirtilmiş!" diyerek ekrandaki hayasızlığa isyan etti.

Medyadaki kirli ilişkileri de patlatan Sözcü yazarı, "Uyuşturucu bunlarda, karı kız olayı bunlarda! Silah ticareti yapanlar, utanç duymayan tipler..." ifadeleriyle fondaş medyanın gerçek yüzünü tescillemiş oldu.

Karanlık mahallenin foyasını ortaya saçmaya devam eden Sözcü yazarı, "Bu soytarıların bazıları tutuklandı. Meğer bunlarda ne gibi marifetler varmış... Halkın deyişiyle karı kız olayı bunlarda. Kendi kanallarında görev verdikleri genç kızlar, mankenler... Uyuşturucu bunlarda, her türlü pislik, sahtekarlık yine bunlarda!" ifadeleriyle Laikçi medyanın bataklığını da tescilledi.

 

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