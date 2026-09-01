Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!

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Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, dini grubu ticarete bulaştıran Kuriş’i Alman istihbarat örgütü BND’nin desteklediğini söyledi. Nacar, Kuriş’in terörist başı Fetullah Gülen’in emir erlerinden Akın İpek’le irtibat hâlinde olduğunu iddia etti. Nacar, Arınç’ın ortada böyle bir irtibat olup olmadığını bir dönem elini öptüğü Melek İpek’e sorup öğrenebileceğini vurguladı. Firari Akın İpek’in annesi Melek İpek, terör örgütü bağlantısından mahkum olmuştu.. Arınç’ın mahkumiyet kararına rağmen büyük muhabbet duyduğu Melek İpek, FETÖ’cüler nezdinde ‘Melek Anne’ olarak anılıyor.

SİYONİST LOBİSİNE DİKKAT

Kuriş’e yargısız infaz yapıldığı yaygarasını koparan Arınç’a tepkilerini Akit aracılığıyla gösteren Nacar, şunları anlattı: “Görüldüğü kadarıyla Süleymancılar lideri Alihan Kuriş’e yönelik operasyonlar, Bülent Arınç’ı da rahatsız etmiş. Arınç, kendisine ‘Bu cemaat AK Parti’yi destekleseydi başına böyle bir iş gelir miydi, böyle bir operasyon olur muydu’ sorusunun yöneltildiğini kaydedip, ‘Bu süreç neticesinde maalesef sosyal medyada kişliler infaz edilmektedir’ diyor. Devamında da bu cemaati geçmişten beri tanıdığını anlatıyor. İlaveten 12 Eylül döneminde yargılanan cemaatin lideri Kemal Kaçar’ın avukatlığını yapan hukukçu ve siyasetçi, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy’un, cemaatin yurtlarını ve Kur’an kurslarını ziyaret ettiğini, burada Kur’an’ın öğretilmesi dışında bir faaliyet görmediğini belirttiğini aktarıyor.

CEMAAT SİYASET İLİŞKİLERİ

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kemalist ideoloji, kuruluş felsefesi konusunda bilinçli Müslümanların muhalefetiyle karşılaşınca İskilipli Âtıf Hoca ile Şeyh Said gibilerini idama, Mehmet Akif’i küstürerek, Mısır’a ve Said Nursi gibilerini de sık sık cezaevlerine gönderdi. Daha sonraki yıllarda da bu sefer Türkiye’de faaliyet gösteren tarikat ve cemaatler, hem korkutulup sindirilerek ve hem de içeriden ayartılarak kontrol altında tutulmaya çalışıldı. Süleymancılar’ın lideri Kemal Kaçar da AP’den milletvekili oldu. 1989’lara gelindiğinde ise siyonist lobinin en çok korktuğu Necmettin Erbakan güçleniyordu. Onun için bu lobi, yapılacak yerel seçimlerde tarikat ve cemaat oylarının Erbakan yerine Özal’a verilmesini tercih etti. Buraya kadar sıraladıklarıma 28 Şubat sürecindeki görüntü ve yanlışları da ekleyebilirsiniz. Bu olayları, sanırım Bülent Arınç da bilir ve hatırlar. Onun içindir ki hele yol arkadaşı Erdoğan’ın karanlık iç ve dış odaklarla boğuştuğu bir ortamda, bana bir selamı bile olmamış partisini zan altında bırakacak bir açıklamayı yapmayacaktı.

İŞİN KRİMİNALİNE BAKMALI

“Kendisini rahatsız eden sosyal medyadaki tartışmalar değil, üstü örtülmüş bir vahim cinayet iddiası olmalıydı. Üstelik, CIA ve MOSSAD’la iş birliği yapan Alman istihbarat örgütü BND’nin, FETÖ ile bu Kuriş yapılanmasını desteklediği açıkça görülüyor. Duyumlarıma göre de, Akın İpek’in, Alihan Kuriş’le ilişkisi var. Bülent Bey bunun doğruluğunu, bir zamanlar elini öptüğü Melek İpek’ten öğrenebilir.”