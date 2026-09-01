Dünya liderleri Reis'in etrafında el pençe divan! Zirvede dik duruşun ve özgüvenin resmi!

Uluslararası zirvelerde küresel dengeleri belirleyen Türkiye, bir kez daha dünya siyasetinin merkezine yerleşti. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde kameralara yansıyan o tarihi kare, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekteki ağırlığını gözler önüne serdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bölgesel liderlerin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın etrafında toplanarak sorunlarına çözüm aradığı anlar, dünya gündemine damga vurdu.

Reis’teki rahatlık ve özgüven Batı'yı çıldırttı! Dünya çözümü Türkiye'de arıyor!

Ayaküstü gerçekleşen ve Putin ile diğer liderlerin adeta dert anlatıp çözüm aradığı görüşmede, Reis'in rahat ve kendinden emin duruşu dosta güven, düşmana korku saldı. Küresel krizlerin, enerji çıkmazlarının ve bölgesel çatışmaların düğümünü çözen lider konumundaki Türkiye, diplomasi masasında oyun kuran taraf olduğunu bir kez daha gösterdi. Batı medyasının ve içimizdeki uzantılarının hayranlıkla izlemek zorunda kaldığı bu tablo, yeni dünya düzeninde Türkiye'siz hiçbir kararın alınamayacağını dosta düşmana ilan etti.