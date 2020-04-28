Terörist Hafter'e çok sert tepki: Yenilgisini ilan etti

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Et-Tahir es-Sünni, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hafter'in kendi tarihinde 5. defa darbe yaptığını belirtti.

"Hafter'in siyasi süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı kararları baltaladığına şüphe var mı? Onun ya da askeri güçlerinin, onu destekleyen ülkelerin iddia ettiği gibi Temsilciler Meclisi'nden (TM) doğrudan ya da dolaylı olarak aldığı bir meşruiyet var mı?" sorularını soran Sünni, "Hafter, halkın kendisine yetki verdiğinden eminse neden seçimlerden korkuyor?" ifadesini kullandı.

"Hafter'in, başarısızlığının farkına vardıktan sonra elinde kalan son nüfuz kırıntısıyla birlikte devlet başkanlığı rolüne bürünmek istediği" değerlendirmesinde bulunan Sünni, Tobruk'taki TM'nin ilerleyen günlerde alacağı tavrı takip edeceklerini bildirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi üyesi Muhammed Ammari ise Facebook hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Ammari, "Hafter'in devlet başkanlığı ilanı, 2015'ten bu yana ertelenen bir adımdır. Hafter, Tobruk'taki TM'yi de kendi darbe projesine meşruiyet kazandırmak için kullanmıştır. Bugün ise bu meclisin görevi sona ermiş ve saf dışı bırakılmıştır." ifadesini kullandı.

Ammari, Hafter'in attığı bu adımla, kendilerinin sürekli olarak dillendirdiği "siyasi ortağımız yok ve darbe projesi sona erdirilmeden çözüm olmaz" söylemini doğruladığını kaydetti.

"Hafter yenilgisini ilan etti"

Libya'daki en büyük İslami parti olan Adalet ve Bina Partisi Başkanı Muhammed Savvan ise Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin yenilgi ilanı olduğu yorumunda bulundu.

Libya Panorama isimli televizyona konuşan Savvan, Hafter'in, ülkenin doğusunda TM de dahil olmak üzere kendisine rakip kimsenin kalmaması nedeniyle darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Savvan, Hafter'in TM'den kurtulmak ve doğu bölgesinin kendi kontrolü altında olduğunu söylemek istediğini aktardı.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etmişti.

Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.