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Gündem 39 yıllık sır çipli kimlikle çözüldü! Ormana gömülen tali̇hsiz kadının kemikleri bulundu
Gündem

39 yıllık sır çipli kimlikle çözüldü! Ormana gömülen tali̇hsiz kadının kemikleri bulundu

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39 yıllık sır çipli kimlikle çözüldü! Ormana gömülen tali̇hsiz kadının kemikleri bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde yeni çipli kimlik kartı çıkartmayınca başlatılan incelemede, 39 yıl önce katledilip ormana gömüldüğü ortaya çıkan Nigar Bilgin'in kemik kalıntılarına ulaşılırken, cinayeti itiraf eden kocası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şavşat İlçe Nüfus Müdürlüğü, Çoraklı köyü Gündoğdu Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1963 doğumlu Nigar Bilgin'in yeni çipli kimlik kartını çıkarmaması üzerine, köyde yaşayıp yaşamadığının tespiti amacıyla adreste inceleme talep etti. Jandarma ekiplerinin köyde yaptığı araştırmada, Bilgin'in yaklaşık 39 yıldır bölgede görülmediği ve öldürülmüş olabileceğine dair iddialar üzerine Şavşat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

3 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine araştırmada, Nigar Bilgin'in en son 1987 yılında Zeki Bilgin ile evlendiği ve bu tarihten sonra adına hiçbir resmi işlem yapılmadığı tespit edildi. Ormanda bir barakada yaşadığı belirlenen Zeki Bilgin ile çelişkili ifadeler veren kardeşleri Müzekkir (72) ve Atanur Bilgin (66) gözaltına alındı.

Çapraz sorguda Müzekkir Bilgin, cinayeti kardeşi Zeki Bilgin'in işlediğini itiraf etti. Suçlamaları reddeden Zeki Bilgin de ifadesinde, "Eşim Nigar, babasından gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetti. Öldükten sonra onu ormanlık alana ben gömdüm" diyerek kendisini savundu.

 

KEMİK KALINTILARINA ULAŞILDI

Şüphelilerin yer göstermesi üzerine ormanda komando timleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan kazıda, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik kalıntılarına ulaşıldı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Bilgin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Müzekkir Bilgin'e ev hapsi verilirken, Atanur Bilgin ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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