Köfteci Yusuf ne kadar maaş veriyor? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu

Köfteci Yusuf, Türkiye genelindeki en güncel verilere göre 43 ilde toplam 304 şubeye ulaştı.

Şirketin istihdam ettiği toplam çalışan sayısı ise fabrika, entegre tesisler ve restoran kadrosu dahil olmak üzere 13.000 ile 22.000 arasında değişiyor.

Son olarak Tekirdağ'a şube açacak olan Köfteci Yusuf’un toplu iş görüşmesi yoğun ilgi gördü. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

Yeni şubede çalışmak isteyen çok sayıda aday, iş görüşmesine katılmak için başvuru noktasında toplandı.

Köfteci Yusuf’ta maaş ne kadar?

Başvurular sırasında gündeme gelen çalışma koşullarına göre yeni personele 40 bin TL net maaş ödeneceği belirtildi.

Çalışanlara sunulduğu aktarılan diğer imkanlar ise şöyle:

Maaş: 40.000 TL net

Yemek: Günde 2 öğün yemek

Ulaşım: Servis veya aylık ulaşım/Akbil desteği

Özel sağlık sigortası: 2 aylık deneme süresinin ardından

Doğum günü: 2.500 TL değerinde hediye çeki

Bayram primi: 8.500 TL bayram ikramiyesi

Erzak desteği: Her ay kasap bölümünden düzenli erzak yardımı