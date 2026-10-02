Köfteci Yusuf ne kadar maaş veriyor? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu
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43 ilde toplam 304 şubeye ulaşan Köfteci Yusuf'un yeni personele ödediği maaş belli oldu.
Köfteci Yusuf, Türkiye genelindeki en güncel verilere göre 43 ilde toplam 304 şubeye ulaştı.
Şirketin istihdam ettiği toplam çalışan sayısı ise fabrika, entegre tesisler ve restoran kadrosu dahil olmak üzere 13.000 ile 22.000 arasında değişiyor.
Son olarak Tekirdağ'a şube açacak olan Köfteci Yusuf’un toplu iş görüşmesi yoğun ilgi gördü. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
Yeni şubede çalışmak isteyen çok sayıda aday, iş görüşmesine katılmak için başvuru noktasında toplandı.
Köfteci Yusuf’ta maaş ne kadar?
Başvurular sırasında gündeme gelen çalışma koşullarına göre yeni personele 40 bin TL net maaş ödeneceği belirtildi.
Çalışanlara sunulduğu aktarılan diğer imkanlar ise şöyle:
Maaş: 40.000 TL net
Yemek: Günde 2 öğün yemek
Ulaşım: Servis veya aylık ulaşım/Akbil desteği
Özel sağlık sigortası: 2 aylık deneme süresinin ardından
Doğum günü: 2.500 TL değerinde hediye çeki
Bayram primi: 8.500 TL bayram ikramiyesi
Erzak desteği: Her ay kasap bölümünden düzenli erzak yardımı