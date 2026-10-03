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Yerel Bolu'da korku dolu anlar! Soba yakmak isterken ev alevlere teslim oldu
Yerel

Bolu'da korku dolu anlar! Soba yakmak isterken ev alevlere teslim oldu

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Bolu’da soba yakmak isteyen genç kadının yaktığı ateşin eve sıçraması sonucu yangın çıktı...

Bolu’da soba yakmak isteyen bir kişinin evinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Yangın, Aktaş Mahallesi Aslan Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli genç kadın evde soba yakmak istedi. Yakılan ateşin eve sıçraması üzerine evde yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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