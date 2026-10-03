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Medya Yıldız Tilbe çok sinirlendi! Sebebini duyan hak verdi
Medya

Yıldız Tilbe çok sinirlendi! Sebebini duyan hak verdi

Yeniakit Publisher
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Yıldız Tilbe çok sinirlendi! Sebebini duyan hak verdi

Mazlum Filistin halkına verdiği destekle gönülleri fetheden sanatçı Yıldız Tilbe, yapay zeka teknolojisi kullanılarak kendi görüntüsünün eklendiği gerçek dışı fotoğraf ve videolara sert tepki gösterdi. Telefonuna gönderilen içeriklerden rahatsız olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, "Yapay zekanızdan bıktım" diyerek bu tarz görüntülerin artık kendisine gönderilmemesini istedi.

Yıldız Tilbe, yapay zeka kullanılarak hazırlanan ve kendi görüntüsünün yer aldığı montajlardan rahatsızlığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, kendisine gönderilen içeriklerin ardından açık bir çağrıda bulundu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerçek kişilerin görüntülerinin farklı fotoğraf ve videolara eklenmesi oldukça kolay hale geldi. Bu yöntemle hazırlanan içeriklerden nasibini alan isimlerden biri de Yıldız Tilbe oldu. Ünlü sanatçının görüntüsü, yapay zeka uygulamaları kullanılarak farklı fotoğraf ve videolara eklendi. Tilbe adına hazırlanan gerçek dışı görüntülerden bazıları doğrudan sanatçının telefonuna da gönderildi. Ancak eğlence amacıyla hazırlanan bu içerikler Tilbe'nin hoşuna gitmedi. Benzer görüntülerin art arda kendisine ulaştırılmasından rahatsız olan sanatçı, sessiz kalmadı.

 

"YAPAY ZEKANIZDAN BIKTIM"

Yıldız Tilbe, yapay zeka yardımıyla hazırlanan görüntülere yönelik rahatsızlığını oldukça net ifadelerle anlattı. Sanatçı, "İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin." ifadelerini kullandı.

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