ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak kayboldu! Atlas Okyanusu'nda geniş çaplı arama

ABD’de gözler Atlas Okyanusu’ndan gelecek habere çevrildi.

Bermuda’daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı’ndan Boston Logan Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan Gulfstream G100 tipi uçakla cumartesi sabahının erken saatlerinde iletişim kesildi.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA) durumu bildirmesi üzerine ABD Sahil Güvenliği harekete geçti.

UÇAKTA 6 KİŞİ BULUNUYORDU

Associated Press'in aktardığı bilgilere göre uçakta 4 mürettebat ile 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişi bulunuyordu.

Kanada tescilli C-GRJP kuyruk numaralı uçağın, tıbbi hasta nakillerinde kullanılan bir hava ambulansı olduğu bildirildi.

NANTUCKET AÇIKLARINDA ARANIYOR

Uçakla irtibatın kesilmesinin ardından arama çalışmaları Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası'nın güneyindeki Atlas Okyanusu'nda yoğunlaştırıldı.

Operasyona helikopterler, arama uçakları, Sahil Güvenlik botları ve USCGC William Sparling adlı Sahil Güvenlik gemisi katılıyor. Yerel kaynaklar arama bölgesinin Nantucket'ın yaklaşık 13 deniz mili güneyinde bulunduğunu aktardı.

RADAR TEMASI KESİLDİ

Uçağın Bermuda’dan Boston’a yaklaşık iki saatlik bir uçuş gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Ancak uçuşun son bölümünde uçakla temas kesildi ve uçak radardan kayboldu. Yetkililer şu ana kadar uçağın neden kaybolduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) da gelişmeleri takip ettiği ve olayla ilgili bilgi topladığı bildirildi.

UÇAKTAN GELECEK HABER BEKLENİYOR

Sahil Güvenliği ekiplerinin hem havadan hem denizden sürdürdüğü arama kurtarma operasyonu devam ediyor.

Şu ana kadar uçağın enkazının bulunduğuna veya uçaktaki 6 kişinin durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.