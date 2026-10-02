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Gündem Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi
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Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi

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Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi

Konya’da yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından gerçekleştirilen baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 10 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM’e teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınların para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ŞEBEKE TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yürütülen çalışmaların ardından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli, “Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

10 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖKSEM'E TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında para karşılığı cinsel ilişkiye zorlandığı belirtilen yabancı uyruklu 10 kadın hakkında da işlem yapıldı.

Kadınlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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