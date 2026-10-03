Pezeşkiyan baskıyı açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin mesaj yayımlayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan "Ekonomik baskı arttı" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin mesaj yayımladı.
ABD ve İsrail'in, İran'ın hayati damarlarını keserek halk üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını belirten Pezeşkiyan, şunları kaydetti:
"Ekonomik baskı arttı. Ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin çabalarıyla düşmanın ekonomik savaşla belirlediği hedeflerine ulaşmasına izin vermedik."
Pezeşkiyan ayrıca, hükümet olarak olağanüstü durumları yönetmek için yeni bir oluşuma gittiklerini belirtti.
İran'da bugün doların serbest piyasadaki satış kuru 269 bin tümene çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.