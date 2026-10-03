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Yerel Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı
Yerel

Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı

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Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir deveyi sevmek isteyen 46 yaşındaki Hasan Dönmez, hayvanın sağ kolunu ısırması sonucu ağır yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde gece saatlerinde talihsiz bir olay yaşandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Hacı Abdi Mahallesi’nde bulunan düğün salonu yakınlarında meydana geldi. Hasan Dönmez’in sağ kolunu, sevmek istediği deve ısırdı.

 

Yaralanan Dönmez, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Dönmez, tedavisinin devamı için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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