Şehir tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan dev organizasyonun kapıları açıldı

Kilis'te ilk kez düzenlenen Kilis 1. Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kilis Valiliğinin öncülüğünde, Kilis'te ilk kez düzenlenen 1. Kilis Kitap Fuarı gerçekleştirildi. Fuarın açılışına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkan Vekili Atila Yıldırım ve kent protokolü katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis'in kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracak fuarın açılışını gerçekleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kilis'in tarihi, kültürü ve gelenekleriyle güçlü bir şehir hafızasına sahip olduğunu ifade eden Kalaylı, kentin kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Açılış programında halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi. Fuar kapsamında yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında adeta yoğunluk yaşandı.

Fuara katılan vatandaşlar, atmosferin çok güzel olduğunu belirterek fuarın düzenlenmesinde katkısı bulunan kurumlara teşekkür etti.