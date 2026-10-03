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Kültür - Sanat Şehir tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan dev organizasyonun kapıları açıldı
Kültür - Sanat

Şehir tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan dev organizasyonun kapıları açıldı

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Şehir tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan dev organizasyonun kapıları açıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda partinin Siyasi Vizyon Belgesi'ni kamuoyuna açıkladı. Toplantıda iç ve dış politika, ekonomi ve terörle mücadele başlıklarına değinen Destici, BBP'nin Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu belirtti.

Kilis'te ilk kez düzenlenen Kilis 1. Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kilis Valiliğinin öncülüğünde, Kilis'te ilk kez düzenlenen 1. Kilis Kitap Fuarı gerçekleştirildi. Fuarın açılışına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkan Vekili Atila Yıldırım ve kent protokolü katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis'in kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracak fuarın açılışını gerçekleştirmenin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kilis'in tarihi, kültürü ve gelenekleriyle güçlü bir şehir hafızasına sahip olduğunu ifade eden Kalaylı, kentin kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Açılış programında halk oyunları gösterisi de gerçekleştirildi. Fuar kapsamında yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında adeta yoğunluk yaşandı.

Fuara katılan vatandaşlar, atmosferin çok güzel olduğunu belirterek fuarın düzenlenmesinde katkısı bulunan kurumlara teşekkür etti.

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Türk edebiyatı Cakarta'da dünya sahnesinde! Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı!

Ekonomi

Türk edebiyatı Cakarta'da dünya sahnesinde! Endonezya Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye rüzgarı!

 

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