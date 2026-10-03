Şanlıurfa’ya 39 milyarlık dev sağlık kompleksi! 2 bin yataklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Şanlıurfa'nın sağlık altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün düzenlenen resmi törenle açılıyor.

Açılış programında konuşan Başkan Erdoğan, sağlık yatırımlarına ilişkin önemli mesajlar veriyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

TEKNOFEST gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şanlıurfa dillere destan misafirperverliğini bizden esirgemedi.

Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya şükran borcumuzu yeni eserler yaparak ödemenin gayretindeyiz. Siz varsanız biz de varız. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça, biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Elimiz dolu dolu geldik. Şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.

2 bin yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi ile gerçekten Urfa'mıza yakışan bir eser oldu. Böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Bağlantı yolu ile köprüyü de hizmete açıyoruz. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Şükran borcumuzu yeni eserler ile ödüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...