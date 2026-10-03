Türkiye’nin yükselişi sürüyor: Savunma sanayinde rekor üstüne rekor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatta yükselişimiz sürüyor. Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artırarak 634 milyon dolara, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara ulaştı.

Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamların arkasında; yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliğimiz, üretim kabiliyetimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiğimiz iş birlikleri var. Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, savunma sanayiimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Savunma sanayiimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor; bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.