  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Telefonundan çıkanlar şok etti Şehit Nihat Özcan dosyasında tarihi aşama! 32 yıllık mücadele Madalya ile bitecek ‘Oğlum bak git’ Rum tohumlarında OSMANLI TOKADI özlemi CHP’ye kötü haber! Cemil Tugay Ak Parti’ye geçiyor: Tarih verildi Kirlerini Eyüp’e de bulaştırdılar Putin 47 bin askerle gövde gösterisini yerinde izledi! “Dış tehdit” mesajı verdi Atatürk ve İnönü partili cumhurbaşkanı değil miydi? Gaziantep'te önemli açıklama: Bakan Göktaş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı İhracatta bir rekor daha! Bakan Ömer Bolat açıkladı AYM kararı sonrası dengeler değişiyor! Süresiz nafakada kritik değişiklik
Gündem Türkiye’nin yükselişi sürüyor: Savunma sanayinde rekor üstüne rekor
Gündem

Türkiye’nin yükselişi sürüyor: Savunma sanayinde rekor üstüne rekor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye’nin yükselişi sürüyor: Savunma sanayinde rekor üstüne rekor

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İhracatta yükselişimiz sürüyor. Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artırarak 634 milyon dolara, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara ulaştı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatta yükselişimiz sürüyor. Eylül ayında savunma ve havacılık sanayii ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artırarak 634 milyon dolara, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara ulaştı.

Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamların arkasında; yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliğimiz, üretim kabiliyetimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiğimiz iş birlikleri var. Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, savunma sanayiimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Savunma sanayiimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor; bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerine yoğun ilgi: ASELSAN’dan 488,5 milyon avroluk sözleşme
Hava savunma sistemlerine yoğun ilgi: ASELSAN’dan 488,5 milyon avroluk sözleşme

Ekonomi

Hava savunma sistemlerine yoğun ilgi: ASELSAN’dan 488,5 milyon avroluk sözleşme

Türk savaş uçakların gizli savunması: Tehdidi böyle fark ediyor!
Türk savaş uçakların gizli savunması: Tehdidi böyle fark ediyor!

Teknoloji-Bilişim

Türk savaş uçakların gizli savunması: Tehdidi böyle fark ediyor!

Her şey bir anda oldu: Türkiye'den hava savunma sistemi ve iki füze aldılar
Her şey bir anda oldu: Türkiye'den hava savunma sistemi ve iki füze aldılar

Teknoloji-Bilişim

Her şey bir anda oldu: Türkiye'den hava savunma sistemi ve iki füze aldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23