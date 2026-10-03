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Dünya Fransa'da polis şiddeti kör etti! Liseli genç plastik mermiyle gözünden oldu!
Dünya

Fransa'da polis şiddeti kör etti! Liseli genç plastik mermiyle gözünden oldu!

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Fransa'da polis şiddeti kör etti! Liseli genç plastik mermiyle gözünden oldu!

Batı'nın sözde demokrasi kalesi Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talep eden liselilere dönük polis zorbalığı acı bilançolar vermeye devam ediyor. Tours kentindeki protestolarda Fransız polisinin LBD tipi savunma silahıyla hedef aldığı 16 yaşındaki Mael isimli genç, sağ gözünün görme yetisini tamamen kaybetti.

Fransa'da lise eylemleri kapsamında Tours kentinde yaralanan bir gencin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tours Savcısı Catherine Sorita-Minard, 30 Eylül'de lise eylemleri kapsamında yaralanan 16 yaşındaki Mael isimli gencin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sorita-Minard, Mael'in yaralanma sonucu sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini belirtti.

Ülke genelindeki lise eylemleri kapsamında Tours'daki Balzac Lisesi öğrencileri 30 Eylül'de okul binasının önünde toplanmıştı.

Eylem kapsamında Mael sağ gözünden yaralanırken, ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Sorita-Minard aynı gün yaptığı açıklamada, yapılan adli tıp incelemelerinin ardından, Mael'in gözündeki hasarların, LBD tipi savunma silahlarında kullanılan plastik bir merminin isabet etmesiyle oluşan hasarlarla uyumlu olduğunu belirtmişti.

 

Lise eylemleri kapsamında Argenteuil kentinde 1 Ekim'de 16 yaşındaki diğer bir genç, gözünden yaralanmıştı.

Genç, aynı tip silahtan atılan mermiyle gözünden yaralandığını savunurken, olayla ilgili bu hafta soruşturma başlatılmıştı.

Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler kapsamında şu ana kadar 170 öğrenci yaralanmıştı.

Fransa'da polis, LBD tipi savunma silahlarını eylemcileri dağıtmak için kullanabiliyor.

Bu silahların ciddi yaralanmalara yol açması nedeniyle, daha önce Fransa Ombudsmanlığı tarafından yasaklanması talep edilmişti.

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