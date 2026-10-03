Serbest bırakılmıştı! Sebahattin Şahin MHK'den istifa etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin görevinden ayrıldı.
Merkez Hakem Kurulu’na yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Şahin, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.