Kacır: Eylülde ihracat yüzde 15,4 arttı! Teknoloji ürünlerinde tarihi rekor kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eylül’de ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu belirterek, “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.” ifadelerini kullandı.

SANAYİCİ KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR REKORLAR GELİYOR

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sanayicinin katma değerli üretimini sürdürdüğünü ve ihracatta rekorların devam ettiğini bildirerek, “Eylül’de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 283,7 milyar dolarla rekor kırdı.” değerlendirmesinde bulundu.

ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI EN YÜKSEK SEVİYESİNE ERİŞTİ

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine eriştiğini kaydeden Kacır, Türkiye ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti.