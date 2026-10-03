İsrail ordusu Suriye topraklarına girdi! Sınırda hareketlilik: Bölgeden tüm dünyaya çağrı

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ve Dera hattında hareketli saatler yaşanıyor.

İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki yerleşim noktalarına girdiği, bazı bölgelerde kontrol noktaları oluşturduğu ve baskınlar düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre İsrail tankları, Kuneytra’nın güney kırsalındaki el-Hanut köyünde evlere yaklaşık 500 metre mesafeye kadar ilerledi.

Katil İsrail askerlerinin bölgede geçici kontrol noktası oluşturduğu belirtildi.

İSRAİL GÜÇLERİ KÖYE GİRDİ

Aynı saatlerde İsrail güçlerinin iki askeri araçla Kuneytra kırsalındaki el-Hamidiyye köyüne girdiği bildirildi.

Baskın sırasında bir Suriyeli genç alıkonularak bölgeden götürüldü.

Bölgedeki askeri hareketlilik yalnızca Kuneytra ile de sınırlı kalmadı. Dera’nın batı kırsalında da İsrail ordusunun topçu atışları gerçekleştirdiği yönünde bilgiler geldi.

KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAKLARI HEDEF OLDU

El-Hanut köyündeki yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin sivillerin kullandığı dört tarımsal sulama motorunu hedef aldığını bildirdi.

Köylüler açısından hayati öneme sahip motorların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bölge sakinlerinden Yusuf Atiyye, söz konusu motorların tarlalardan su çekmek ve mahsulleri sulamak için kullanıldığını belirterek her birinin değerinin 8 ila 10 milyon Suriye lirasını bulduğunu söyledi.

Atiyye, İsrail askerlerinin bununla da yetinmeyerek çocukların bulunduğu evlerin çatılarına ve bölgede hayvanlarını otlatan çobanlara doğru ateş açtığını ifade etti.

“ÇOCUKLAR, KADINLAR VE ÇOBANLAR TERÖRİST Mİ?”

Köy sakini Haşim Hamad ise bölgede yaşananları anlatarak sivillerin can güvenliğinin kalmadığını söyledi.

Hamad, İsrail güçlerinin kara ilerlemesi sırasında dışarı çıkan köylülere ateş açıldığını, tarladan sebze almaya giden engelli bir çocuğun da hedef alındığını aktardı.

Yaşananlara tepki gösteren Hamad, çocukların, kadınların ve çobanların neden hedef alındığını sorarak bölgedeki sivillerin hiçbir silahlı faaliyette bulunmadığını ifade etti.

“YAŞADIKLARIMIZI ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR”

Bölgedeki insanların uzun süredir İsrail ordusunun baskınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hamad, köylerde yaşayanların savunmasız siviller olduğunu söyledi.

Hamad, evlerin ve sivillerin bulunduğu alanların ateş altında kaldığını belirterek, “Yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor” dedi.

BÖLGEDEN DÜNYAYA ÇAĞRI

Yaşananların ardından bölge halkı hem Suriye yönetimine hem de uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hamad, Golan hattında görev yapan Birleşmiş Milletler güçlerinin İsrail'in ihlallerini engellemekte yetersiz kaldığını belirtti.

BM unsurlarının bölgede yaşananları engellemek yerine yalnızca kayıt altına aldığını ifade eden Hamad, uluslararası mekanizmaların sivilleri koruyamadığını söyledi.

Suriye yönetimine de seslenen Hamad, bölgede yaşayan insanların sürekli askeri baskınlarla yaşamak zorunda bırakıldığını belirterek kalıcı bir çözüm istedi.

GÜNEY SURİYE'DE HAREKETLİLİK ARTIYOR

İsrail ordusunun Kuneytra ve Dera hattındaki askeri faaliyetleri son dönemde yoğunlaştı.

İsrail birliklerinin bugün Kuneytra’nın yanı sıra Dera kırsalındaki bazı noktalara da girdiğine ilişkin haberler bölgeden gelirken, el-Mantara Barajı çevresinde topçu atışları yapıldığı bildirildi.

Bölgesel kaynaklara göre son 24 saat içinde Güney Suriye’de birden fazla İsrail askeri hareketliliği kayda geçti.

İsrail'in Suriye topraklarındaki faaliyetleri, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması üzerinden de Şam yönetimi tarafından ihlal olarak nitelendiriliyor.

Suriye yönetimi İsrail güçlarının Suriye topraklarından tamamen çekilmesini isterken, Kuneytra'daki son gelişmeler bölgedeki gerilimi yeniden yükseltti.