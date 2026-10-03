Türkiye kendi kurallarını yazıyor: İsrail medyasında F-35 ve İran paniği

Türkiye’nin bölgesel krizlerde izlediği çok yönlü dış politika İsrail medyasındaki analizlere konu olmaya devam ediyor. Ankara’nın bir taraftan NATO müttefiki ABD ile savunma alanındaki sorunları çözmeye çalışması, diğer taraftan İran’la ekonomik ve ulaşım bağlarını tamamen koparmaması Tel Aviv’de dikkatle izleniyor.

Özellikle ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımları sonrasında ortaya çıkan uçuş trafiği ile Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil edilmesine ilişkin görüşmeler aynı dosyada ele alınıyor.

ABD BASKI YAPTI, TÜRKİYE HAVA KAPISINI KAPATMADI

Washington yönetimi İran’ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını genişletirken bölgedeki bazı ülkeler İranlı hava yolu şirketlerine yönelik kısıtlamaları artırdı.

Türkiye ise farklı bir yol izledi.

Türk hava yolu şirketlerinin güvenlik şartları nedeniyle İran seferlerinde değişikliğe gitmesine karşın İranlı şirketlere ait uçakların Türkiye’deki havalimanlarını kullanmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) uçuş kayıtlarına dayandırdığı çalışmaya göre, ABD’nin belirlediği kritik sürenin sona ermesinin ardından yalnızca beş günlük dönemde yaptırım kapsamındaki İranlı hava yolu şirketlerine ait en az 83 uçuş Türkiye’ye gerçekleştirildi.

Uçakların İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havalimanlarına indiği kaydedildi.

FDD TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKTİ

FDD’nin değerlendirmesinde ABD’nin uyguladığı baskının Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelerde İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlandırdığı belirtildi.

Türkiye’de ise aynı tablonun ortaya çıkmadığına dikkat çekildi.

Ankara’nın İran’la hava ulaşımını tamamen kesmemesi, Washington’ın Tahran üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırmaya çalıştığı bir dönemde ABD merkezli çevrelerde tartışmaya açıldı.

Ancak İsrail açısından dosyanın daha kritik bir başka boyutu bulunuyor.

GÖZLER F-35 DOSYASINDA

Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden F-35 ve CAATSA görüşmeleri yeniden hareketlenmiş durumda.

Ankara, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle çıkarıldığı F-35 programına yeniden dönmek ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Washington’dan bu konuda somut adımlar beklendiğini daha önce açık şekilde ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile ilişkiler konusunda verdiği sıcak mesajlar da F-35 dosyasının yeniden gündemin üst sıralarına çıkmasına neden oldu.

Bununla birlikte Türkiye’nin elindeki S-400 sistemleri ve buna bağlı Amerikan mevzuatı, F-35 sürecinin önündeki temel başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

İSRAİL F-35 SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye’nin yeniden F-35 savaş uçaklarına ulaşma ihtimali İsrail basınında özellikle savunma dengeleri açısından ele alınıyor.

İsrail merkezli N12 de kısa süre önce F-35 meselesini gündemine taşıyarak Türkiye’nin S-400 sorununu aşmak için yürüttüğü temasları ayrıntılı şekilde aktarmıştı.

Haberde, İsrail’in Türkiye’nin yeniden F-35 programına dönüşünün önünü açabilecek gelişmeleri yakından takip ettiği görülmüştü.

Ankara’nın modern savaş uçaklarına ulaşması ihtimali, Türkiye’nin son yıllarda hızla gelişen yerli savunma sanayisiyle birlikte değerlendiriliyor.

ANKARA AYNI ANDA İKİ AYRI HATTA İLERLİYOR

Ortaya çıkan tablo Türkiye’nin dış politikasındaki çok yönlü çizgiyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Ankara bir taraftan Washington ile F-35 ve yaptırımlar konusunda müzakere yürütürken diğer taraftan İran’la bütün ulaşım ve ekonomik kanallarını kapatma yoluna gitmiyor.

ABD’nin İran üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde Türkiye’nin kendi diplomatik ve ekonomik hesapları doğrultusunda hareket etmesi, Washington ve Tel Aviv merkezli analizlerde tartışılıyor.

Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olmasına ilişkin ihtimal ise İsrail medyasının Ankara’yla ilgili güvenlik değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Böylece Ankara, hem Washington hem Tahran ile aynı anda temas kurabilen ve bölgesel politikasını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan bir aktör olarak İsrail basınının yakın takibinde bulunuyor.