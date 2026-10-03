Çatıda facianın eşiğinden dönülmüştü! Yangının ardından 20 aile kış günü sokakta kaldı

Yangının çıktığı Çevik Konakları Apartmanı Yöneticisi Mehmet Arıaslan, mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen senelerde kışın çatıda uçma olmuştu. Müteahhitle görüştük. Görüşmemiz neticesinde buraya tamir diye bir mutabakata vardık. Sonra tamir edilmeyeceği ustalar tarafından anlaşıldı. Sonrasında müteahhitle görüştüğümüzde buranın tamir değil de değiştirilmesine karar verdik. Sonrasında önce buraya strafor yapmışlar. Üzerine köpük yapınca straforlar gözükmüyor zaten. Bunların çatı araları açıktı. Bu çatı aralarına köpük yapılmış ve yangın ondan dolayı çıktığı söylendi, itfaiye raporlarında da var zaten. Yangın olduktan sonra müteahhit kayboldu. Biz çaresiz kaldık ve hiçbir kurumdan da destek alamadık. Bina bu şekilde, dairenin içerisinde kalanlar yok. Herkes bir yerlere dağıldı. 20 tane aile yok oldu" dedi.