Çatıda facianın eşiğinden dönülmüştü! Yangının ardından 20 aile kış günü sokakta kaldı

Yangın sonrasında ortaya çıkan zararın yaklaşık 3-4 milyon lira civarında olduğunun kendilerine aktarıldığını belirten Arıaslan, "Zararla ilgili 3 milyon çıkaran var, 4 milyon çıkaran var. Çünkü çatı tamamen gitti, yan mantolamalar bozuk. Yağmur yağdıkça bunlar da kayboluyor. Aileler rezil durumda. Ben burada yöneticiyim ve bütün sorumluluk bende kalıyor. Onlarla ilgilenmek zorundayım. Biz maddi bir istek için buraya gelmedik. Bize süreçte yardımcı olmalarını istiyoruz. Hasar tespit davası açıldı. Burasının hasar tespiti yapılacak, ondan sonra girilecek. Şu anda kablolar birbirine erimiş, elektrik veremiyoruz. Elektrik sıkıntılı, buraya müdahale edemiyoruz. O yüzden bekliyoruz" diye konuştu.