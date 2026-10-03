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Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

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Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir oto galeride bulunan 6 otomobil, elinde benzin bidonuyla gelen bir şahıs tarafından kundaklanarak kullanılmaz hale getirildi.

#1
Foto - Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir oto galerideki 6 aracın benzin dökülerek kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli, polise teslim oldu.

#2
Foto - Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

Olay, Yenimahalle mevkisi D-400 karayolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin bidonuyla iş yerine gelen S.K., araçların üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

#3
Foto - Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

Kundaklama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

#4
Foto - Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

Olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

#5
Foto - Antalya'da kan donduran sabotaj! Galerideki araçları gözünü kırpmadan benzinle ateşe verdi

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