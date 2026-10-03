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Gündem 2 kişiye gözaltı! Benzer soru iddiasının arkasından yapay zeka çıktı
Gündem

2 kişiye gözaltı! Benzer soru iddiasının arkasından yapay zeka çıktı

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2 kişiye gözaltı! Benzer soru iddiasının arkasından yapay zeka çıktı

2026 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında bazı soruların, hazırlık sorularıyla benzerlik gösterdiği yönündeki iddiasının arkasından yapay zeka çıktı.

2026 PAEM sınavında sorulan bazı soruların sınav öncesinde bir platformda yayımlanan hazırlık sorularıyla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımların sınav tamamlandıktan sonra gerçekleştirildiği belirlendi.

PAYLAŞIMLARIN SINAVDAN SONRA YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, platformdaki sınav sorularına ilişkin içeriklerin sınav sonrasında yayımlandığı ve yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi.

Paylaşımların, sınavın güvenilirliğine ilişkin provokatif bir algı oluşturmayı amaçladığı değerlendirildi.

 

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında söz konusu platformu kullanan M.İ. ile aynı oluşuma ait dijital uygulamanın geliştiricisi ve yöneticisi olduğu belirtilen G.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

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