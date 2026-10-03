  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Telefonundan çıkanlar şok etti Şehit Nihat Özcan dosyasında tarihi aşama! 32 yıllık mücadele Madalya ile bitecek ‘Oğlum bak git’ Rum tohumlarında OSMANLI TOKADI özlemi CHP’ye kötü haber! Cemil Tugay Ak Parti’ye geçiyor: Tarih verildi Kirlerini Eyüp’e de bulaştırdılar Putin 47 bin askerle gövde gösterisini yerinde izledi! “Dış tehdit” mesajı verdi Atatürk ve İnönü partili cumhurbaşkanı değil miydi? Gaziantep'te önemli açıklama: Bakan Göktaş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı İhracatta bir rekor daha! Bakan Ömer Bolat açıkladı AYM kararı sonrası dengeler değişiyor! Süresiz nafakada kritik değişiklik
Gündem 3 yılda 455 bin konut yapan Türkiye’ye kör kalanlar utansın! İspanya'da konut krizi patlak verdi
Gündem

3 yılda 455 bin konut yapan Türkiye’ye kör kalanlar utansın! İspanya'da konut krizi patlak verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
3 yılda 455 bin konut yapan Türkiye’ye kör kalanlar utansın! İspanya'da konut krizi patlak verdi

Avrupa hayranlarının hayallerini suya düşüren haber İspanya'dan geldi. Türkiye, deprem bölgesinde 3 yılda 455 bin konut yaparken İspanya'nın 50 kentinde binlerce kişi konut krizine çözüm talebiyle meydanlara indi.

İspanya'daki konut krizine karşı hükümetin kararname çıkartarak aldığı önlemlerin iki gün içerisinde mecliste reddedilerek geçersiz sayılması binlerce İspanyolu sokaklara döktü.

Kiracı Sendikaları Konfederasyonunun çağrısı ve işçi sendikaları ile sol görüşlü derneklerin desteğiyle İspanya'nın 50 kentinde konut krizine karşı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü başkent Madrid'de oldu.

Kent merkezinde dört yoldan Kibele Meydanı'na yürüyen binlerce kişi, konut kararnamelerinin iptalini protesto etmek ve krize çözüm bulunmasını talep etmek için bir araya geldi.

"Genel Greve Doğru" yazılı bir pankartın arkasında yürüyen İspanyollar, kiraların yüzde 50 düşürülmesini, süresiz kira sözleşmeleri yapılmasını ve spekülatif fonların elindeki mülklerin kamulaştırılmasını talep etti.

"Toplumsal fikir birliğinden tamamen kopuk bir meclis var"

Madrid'deki Kiracılar Sendikasının Sözcüsü Valeria Racu, basına yaptığı açıklamada, konut kararnamelerinin reddini eleştirerek, "İspanya Meclisinin kira rantçıları tarafından ele geçirildiğini gördük. Sokaklardaki gerçeklikten tamamen kopuk, rantçılığın toplumumuz için bir bela olduğunu ve buna son vermemiz gerektiğini savunan toplumsal çoğunluktan, toplumsal fikir birliğinden tamamen kopuk bir meclis var." dedi.

Sevilya, Barselona, Valensiya, Palma, Santander, Bilbao gibi önemli şehirler de büyük katılımlı gösterilere sahne oldu.

Valensiya'da polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulunda kabul ettiği iki kararname, 2 Ekim'de Meclis'te ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox ile Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin oylarıyla reddedilmişti.

Reddedilen kararnamelerden ilki, kira kontratları 31 Aralık 2028'den önce sona ereceklerin sözleşmesinin iki yıl uzatılması, evden zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulması, sezonluk kiralamalar ve oda kiralamalarına yönelik yapısal düzenlemelerin yapılması, konut endekslerini aşan kira sözleşmelerinde sıfır kira artışı ve yüksek riskli yatırım fonlarının konut satın alımının 2028 yılına kadar yasaklanmasını içeriyordu.

 

Başbakan Pedro Sanchez'den açıklama

En çok tepki çeken ikinci kararname ise kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla süresiz, otomatik olarak yenilmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini öngörüyordu.

Kararnamelerin mecliste iptal edilmesinin ardından erken seçime gitme kararı alması beklenen Başbakan Pedro Sanchez, "düşünme zamanı" diyerek, siyasi değerlendirmelerin ardından kararını vereceğini açıklamıştı.

İspanyol basını, normal şartlarda 2027 ilkbaharında sandığa gidecek ülkenin 29 Kasım'da erken seçime gidebileceğini iddia ediyor.

Akaryakıt krizinde yeni gelişme! Trump dünyaya duyurdu: Avrupa az önce kabul etti
Akaryakıt krizinde yeni gelişme! Trump dünyaya duyurdu: Avrupa az önce kabul etti

Dünya

Akaryakıt krizinde yeni gelişme! Trump dünyaya duyurdu: Avrupa az önce kabul etti

ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek
ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek

Gündem

ABD'den Avrupa'ya dizel şoku! Trump'ın tehdidi sonrası milyonlarca varil rezerv piyasaya sürülecek

Kayseri iş dünyasına Avrupa Birliği’nden yeni destek
Kayseri iş dünyasına Avrupa Birliği’nden yeni destek

Kobi

Kayseri iş dünyasına Avrupa Birliği’nden yeni destek

ABD’nin peşine takılmanın bedeli ağır oldu: Avrupa’nın gazı kaçtı
ABD’nin peşine takılmanın bedeli ağır oldu: Avrupa’nın gazı kaçtı

Dünya

ABD’nin peşine takılmanın bedeli ağır oldu: Avrupa’nın gazı kaçtı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramazan

İstanbul daki konut krizi İspanya'da farklı değil ama köre ne görene Allah rahmet eylesin hasan abi döneminde akit böylemiydi garp gurabanın kuracının sesi olurdu kimsenin oturmak istemediği evren mahallesinde kira 40 bin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23