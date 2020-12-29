Terörden kapatılan dernekler HDP bünyesinde çalışmaya devam etmiş!
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP’li ilçe belediye meclisi üyesinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 30 sanık hakkında 2 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP’li ilçe belediye meclisi üyesinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianameyle, terör bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Meya-der, Kürdi-der, Dia-der ve Rojova gibi derneklerin HDP çatısı altında faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. İddianamede, 30 sanık hakkında terör suçundan 2 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.