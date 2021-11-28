  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütüne operasyon: 3 tutuklama!
Gündem

Terör örgütüne operasyon: 3 tutuklama!

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:03:00 - 2021-11-28 18:19:10

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şahıs ve geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

3 şahıs tutuklandı

11 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanırken, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uzun namlulu silahın da ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke resmen birleşiyor! Sınırdaki polisleri çektiler
Dünya

İki ülke resmen birleşiyor! Sınırdaki polisleri çektiler

Arnavutluk ve Kosova arasındaki sınır kontrolü kalktı. Polislerle sağlanan sınır kontrolü artık kameralarla sağlanacak. Öte yandan geçtiğimi..
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sadece Bayraklı'da konut teslim..
Altına sınır getirdiler
Gündem

Altına sınır getirdiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerde yeni evli çiftleri zora sokacak takıların talep edilmemesi konusunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay