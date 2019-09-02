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Terör örgütüne Ağustos darbesi

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
Terör örgütüne Ağustos darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe vurdu.

Bir ayda 125 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ağustos'ta yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 672 şüpheliden 56'sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ağustos ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu, bir sivil hayatını kaybetti, 10 güvenlik görevlisi ile 2 sivil yaralandı.

Örgütün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, ağustosta bölücü terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlediği, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist, 2 Ağustos'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, 3 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Muhtarın katil zanlısı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "gri" kategoride aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde 24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Harun Berxwedan" kod adlı PKK'lı terörist Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Baykan ilçesi kırsalında 25 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "gri" kategoride bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu öğrenildi.

Ağustos ayındaki terör saldırıları

Ağustos ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

- Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 Ağustos'ta güvenlik korucusu otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü.

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Ağustos'ta terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hafif yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 24 Ağustos'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

- Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. Mardin
  4. Hakkari
  5. Erzincan
  6. Bursa
  7. Bitlis
  8. Ankara
  9. Ağrı
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri
  11. Emniyet Genel Müdürlüğü
  12. Jandarma Genel Komutanlığı
  13. Milli İstihbarat Teşkilatı
  14. PKK
  15. YPG

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