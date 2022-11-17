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Yerel Terör örgütü PKK'ya operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Yerel

Terör örgütü PKK'ya operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 21:59:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 17 Kasım 2022 Perşembe günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda 1 adet KPWT (Doçka) uçaksavar silahı ve sehpası, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet el bombası, 14 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet RPG-7 silahı dürbünü, 1 adet Kanas silahı dürbünü, 129 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı, 126 adet 12,7 mm mühimmat 392 adet 7,62 mm mühimmat, 31 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde patlayıcı madde, 10 adet el telsizi, 2 adet jeneratör tespit edilerek ele geçirildi" denildi.

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kuzey ırak tarafındaki mağaralar didik didik edilmeli terör kampları yok edilmeli terör kamplarındaki bölgelerdeki mayınlar mağaralar yok edilmelidir
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