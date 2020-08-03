Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 187 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Temmuzdaki bazı operasyonlar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 73 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda, Irak uyruklu 18 zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın ile kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı şüpheli Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı.



Gaziantep'te terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana, Samsun, Konya, Osmaniye ve Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 48 örgüt üyesi yakalandı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

Uşak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik, Sakarya, Kayseri ve Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Cuma H, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.