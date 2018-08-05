Terör kamplarında eğitim alan avukat tutuklandı

Terör örgütünün kırsal alanda bulunan kamplarında silahlı eğitim aldığı ileri sürülen avukat C.T. gözaltına alındı. Ezilenlerin Hukuk Bürosu çatısı altında avukatlık yaptığı öğrenilen C.T. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalar sırasında bir avukatın da örgütün kırsal alandaki kamplarında askeri eğitim aldığını tespit etti.

Bir zanlı da avukat C.T.’nin MLKP terör örgütünün kampında silahlı eğitim gördüğünü söyledi.