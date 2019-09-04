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Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı

Terör devleti İsrail'in uydu istihbarat şirketi ImageSat International, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemlerine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:22
Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı

İsrailli uydu istihbarat şirketi ImageSat International (ISI), Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerine ait olduğunu belirttiği uydu görüntüleri yayınladı.

Twitter hesabından yayınladığı karelerde Rusya'dan Türkiye'ye kısa süre önce varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğünü belirten ISI, sistemin operasyonel modda olduğunu ve Ankara'da konuşlandırıldığını iddia etti.

​Radarlar ve fırlatma bileşenleri

Görüntülerde şirketin arazi üzerindeki nesneleri radarlar ve fırlatma bileşenleri olarak tanımladığı görülüyor.

'Fırlatma rampaları yüklü değil' vurgusu

Ancak ISI, fırlatma rampalarının yüklü olmadığını belirtiyor. ISI'ye göre bu bileşenler, ikinci parti teslimat kapsamında Türkiye'ye getirilmiş olabilir.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:22
  1. Ankara
  2. S-400
  3. İsrail

YORUM YAZ

  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM48 dk önce
    Sızması çok normal. Şu an Türkiyede kamu kurumlarında başta anamuhalefet partisi olmak üzere diğer muhalif partilere her türlü bilgi belge görüntü sızdıran bir sürü kamu personeli var. Kılıçdaroğluna sözde MAN ADASI belgelerini bir kamu personeli sızdırmıştı Nereden buldunuz bu belgelerin diye medya sorduğunda Kılıçdaroğlu VATANSEVER BİR DEVLET MEMURU VERDİ diye cevap vermişti. İşte bu vatanhainliği yapan vatansever memurlardan devlet içerisinde çok var. Sadece fetöcüler değilki. Erdoğanı sevmeyen ne kadar kamu personeli varsa hepsi ellerinden geldiği kadar Erdoğan gitsin veya zarar görsün diye uğraşıyorlar. MİT TIRLARINA pusu kuran ve MIT TIRLARI ile ilgili belgeleride basına sızdıran işte bu vatan haini vatansever kamu personelleridir. Ben bu görüntülere hiç şaşırmadım. Bunlar uydu görüntüsü, ama canlısıda 24 saat görüntüleyen canlı hainlerde var. Tespit etmek çok zor. Herkes bir taraftan satıyor.
  • Tr.Tr.52 dk önce
    Bizim ağababaları kendi k...lerini korumaya almışlar.Ankara tamam,İstanbul iskime kadar,İzmirde zaten hiç bizden olmadı ki diyen hain köpek zihniyeti...Bu arada İsrailinde damına çivi çakayım...

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