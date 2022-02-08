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Dünya Terör devleti, 3 kişiyi daha öldürdü!
Dünya

Terör devleti, 3 kişiyi daha öldürdü!

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha katletti.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 15:17:00 -
Terör devleti, 3 kişiyi daha öldürdü!

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

AA'ya açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı bir kişinin araca ateş açtıktan sonra koştuğu görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise özel bir İsrail askeri birliğin son zamanlarda, Nablus çevresinde "bir dizi silahlı eylemde bulunan bir hücrenin 3 üyesini" öldürdüğünü aktardı.

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