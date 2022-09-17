Termoslar nasıl yıkanır? Kötü kokular nasıl geçer? Çay termosu kokusu nasıl giderilir? Termos kapağı nasıl temizlenir?

Günlük hayatta sıklıkla tercih edilen termosları yıkamak, kadınlar için işkence haline gelebilir. Halbuki uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle termoslarınızı oldukça hijyenik hale getirebilirsiniz. İşte termos yıkama yöntemleri...

Çay ve kahve lekelerinin bulunduğu termoslar kesinlikle bulaşık makinesinde temizlenmemelidir.

Aynı şekilde termosları temizlerken de bulaşık deterjanı kullanılması önerilmez.

Bunun yerine termos temizliği sırasında karbonat kullanarak doğal bir şekilde termosun temizlenmesi de sağlanır.

Çay termosu kokusu nasıl giderilir?

Termos temizliğindeki ilk adım çay ve kahve lekeleri oluşan termosun içerisine yarım çay bardağı karbonat koymaktır. Karbonat mutfakta temizlik için yaygın bir şekilde kullanılır. Termosun da doğal bir şekilde lekelerden kurtulması için karbonattan yardım alabilirsiniz.

Karbonatı termosa koyduktan sonra üzerine kaynatılmış suyu yavaş yavaş dökünüz.

Suyu termosa boşalttıkça ortaya köpük çıktığına şahit olacaksınız. Önceleri beyaz olan köpüğün daha sonra kahverengi olduğunu fark edeceksiniz. Bu durum içerisinde bulunan çay ve kahve lekelerinin temizlendiğinin bir göstergesidir. Köpük tamamen kaybolduktan sonra termosu bol su ile durulamanız gerekir. Bu aşamada herhangi bir deterjan kullanmanıza gerek yoktur. Sadece su ile durulamak, termostaki karbonatı ortadan kaldırmada yeterlidir. Karbonat ile termos temizliği sağlandıktan sonra da gönül rahatlığı ile termosu kullanmaya devam edebilirsiniz. Lekeler arttığında ise tekrar bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Termos yıkama yöntemleri pratik

1- TOZ BULAŞIK DETERJANI

Termosun içine sıcak su doldurun ve içerisinde bir kaşık toz bulaşık deterjanı ekleyin. Biraz beklettikten sonra termosu iyice durulayın.

2- SODA

Bir bardak çay fincanının dörtte biri kadar sodayı termosa dökün. Geri kalan kısmını su ile doldurun ve 1 gece boyunca bu şekilde bekletin. Daha sonra durulama işlemini gerçekleştirin.

3- ŞİŞE FIRÇASI

Cam bir termosa sahipseniz, bu fırçayı kullanmanız şart değildir. Ancak, diğer türdeki termosları temizlemek için ideal bir üründür. Şişe fırçasına para vermek istemiyorsanız, termosun içine pirinç koyun ve sıcak su ekleyin. Kirlerden arınana kadar çalkalayın.

Eğer termosunuz kötü kokuyorsa, içerine bir çay fincanının dörtte biri kadar tuz koyun. Birkaç gün boyunca bu şekilde durduktan sonra termosu yıkayın.

Plastik termos kokusu nasıl giderilir?

Termosların İçindeki Kötü Kokuyu Yok Edecek 6 Etkili ve Kolay Yöntem

Termosun içine tuz koyup bekletme.

Termosu sirkeli suyla yıkama.

Termosa maden suyu koyup bekletme.

Karanfilli su hazırlayıp termosta bekletme.

Termosun kapağını sıcak suda bekletme.

Termosun içine buz parçaları ve tuz ilave edip çalkalama.

Termos kapağı nasıl temizlenir?

Termosun içerisine 1 şişe maden suyu koyun ve ağzını kapatıp çalkalayın. Kapağı hafifçe aralık bırakın ve bir gece bekletin. Ertesi gün termosunuzu yıkayıp kullanabilirsiniz.

İlginizi çekebilir →Doğal temizleme suyu nasıl yapılır? → TIKLAYINIZ