Doğal temizleme suyu nasıl yapılır?

Yerleri Temizlemek İçin Doğal Deterjan

Yerleri temizlemek için doğal deterjan yapılışı yine pratik şekilde bir tarifle belirtilebilir. Beton, parke, mermer gibi alanlar için şu maddeler gerekir:

Kaynar su, 2 litre

Arap sabunu – 1 çorba kaşığı

Üzüm ya da elma sirkesi 2 yemek kaşığı

Boraks 1 yemek kaşığı

Çamaşır sodası 1 yemek kaşığı

İsteğe göre güzel koku için aromatik yağ 15 damla

Malzemeleri temin ettikten sonra her birini kova içerisinde karıştırın ve bu şekilde önceden tozu alınan ev yerlerini paspaslayın. Lekelerin çıkmasını sağlayan sabun, soda ve borakstır. Sirke de temizlenen yerleri iyice dezenfekte eder. Parkeleriniz doğal bir parlaklığa kavuşur. Aroma da güzel bir koku verir.

Fayans Temizleyici Doğal Deterjan

Fayanslar için doğal bir temizleyici hazırlamak için gereken malzemeler şunlardır:

Boraks 1 fincan

Üzüm ya da elma sirkesi 1 fincan

Öğütülmüş limon tuzu 1 fincan

Çamaşır sodası 1 fincan

Portakal, lavanta gibi aromatik yağ 10 damla

Yapılışında tüm malzemeler karıştırılır ve banyodaki ya da diğer yerlerdeki fayanslar üzerine sürülür. Daha sonra bekletilerek fırçalarla temizlenir.

Ahşap Yüzeyler İçin Doğal Temizleyici

Ahşap yüzeyler için doğal temizleyici hazırlamak için 2 su bardağı sirke, 1 su bardağı sıcak su,1 yemek kaşığı zeytinyağlı sabun, birkaç damla çam yağı gereklidir. Sabunun rendelenerek eklenmesi gerekir. kaynar su içine tüm malzemeler katılır ve köpürtülür. Parkeler bu suyla temizlenir.

Makyaj Temizleme Suyu Nasıl Yapılır?

Salatalıkları güzelce rendeleyin ve bir kabın içine suyunu süzün.

Süzülen suyun üzerine badem yağını ve lavanta yağını ilave edin.

Tüm karışımı karıştırın ve şişeye aktarın.

Makyajınızı temizleyeceğiniz anda doğal temizleme suyunu pamuğa dökün ve cildinizi güzelce silin.

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