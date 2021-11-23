  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Terim’in raporu yazıldı! Rekor ceza yolda
Spor

Terim’in raporu yazıldı! Rekor ceza yolda

Fenerbahçe derbisinde kendisini oyundan atan hakem Halil Umut Meler’in yaklaşık 10 metre mesafeden gösterdiği kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in küfür ve hakaret ettiği rapora yazıldı. Tecrübeli teknik adam için 8 maç ceza bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 11:31:00 -
Terim’in raporu yazıldı! Rekor ceza yolda

 

Galatasaray'da derbinin ardından moraller dibe vurdu. Kırmızı kart gören Fatih Terim'in hakem raporuna göre ağır ceza alabilir. Kendisini oyundan atan Halil Umut Meler’in yaklaşık 10 metre mesafeden gösterdiği kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Terim’in, küfür ve hakaret ettiği rapora yazıldı. Terim'in hakem raporuna göre 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek.

Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da tüm gözler Disiplin Kurulu’nun Terim için vereceği kararda. Galatasaray geçen sezon Terim’in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

45+3’te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim’e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.

"Yiyorsa gelip burada göstersene"

90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim'e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim’in hakeme "Yiyorsa gelip burada göstersene!" dediği duyuldu. Hürriyet'in haberine göre, maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim’in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.

Terim’in ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.

Küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi nedeniyle Terim’e toplam 8 maç ceza gelebileceği bildirildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu
Gündem

Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu

Komedi adı altında bel altı şakalarla geçimini sağlayan Cem Yılmaz’a oyuncu Metin Akpınar’dan eleştiri geldi. Akpınar katıldığı bir televizy..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Gündem

Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay