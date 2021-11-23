Terim’in raporu yazıldı! Rekor ceza yolda

Galatasaray'da derbinin ardından moraller dibe vurdu. Kırmızı kart gören Fatih Terim'in hakem raporuna göre ağır ceza alabilir. Kendisini oyundan atan Halil Umut Meler’in yaklaşık 10 metre mesafeden gösterdiği kırmızı kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Terim’in, küfür ve hakaret ettiği rapora yazıldı. Terim'in hakem raporuna göre 8 maça kadar ceza alması gündeme gelecek.

Önümüzdeki hafta Malatya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da tüm gözler Disiplin Kurulu’nun Terim için vereceği kararda. Galatasaray geçen sezon Terim’in cezası nedeniyle kenarda olmadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

45+3’te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim’e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.

"Yiyorsa gelip burada göstersene"

90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim'e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim’in hakeme "Yiyorsa gelip burada göstersene!" dediği duyuldu. Hürriyet'in haberine göre, maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim’in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.

Terim’in ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.

Küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi nedeniyle Terim’e toplam 8 maç ceza gelebileceği bildirildi.