Terim'den Saracchi itirafı
Avrupa Ligi Play Off maçında Rangers ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Saracchi'nin önemli olduğunu ve o olmadan takımın zorluk çektiğini açıkladı.
Yarın 21.45'te Avrupa Ligi Play Off karşılaşmasında İskoç takımı Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç öncesi kritik değerlendirmelerde bulundu.
Terim, rakipleri Rangers'ı rakip olarak görmediğini belirterek, seyircisiz oynanan maçların zevk vermediğini belirterek, maçın deplasmanda oynanacağını ve ikinci bir şansları olmadığını belirterek Rangers'in oturmuş bir takım olduğunu açıkladı.
Saracchi itirafı
Saracchi'nin takım için önemli olduğunu belirten Terim, Saracchi olmadan hücuma geçmekte zorluk çektiklerini kaydederek, sol kanatta Martin'in oynayacağını açıkladı.