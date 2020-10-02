Terim isyan etti! 'Gitmek istiyorsa gitsin'

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Glasgow Rangers maçının ardından açıklama yaptı.

Terim, Maçın genelinde iyi olduklarını ancak, 50 ve 60. dakikalar arası hata yaptıkların ve golü geç bulduklarını söyledi. Martin'in pozisyonun penaltı olması gerektiğini ancak bunun bir önemi olmadığını belirten Terim, Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynayacaklarını belirterek, yönetimin futbolcu alabileceğini de satabileceğine de dikkat çekti.

Belhanda hakkında sorulan bir soruya cevap veren Terim, Belhan'da'nın gitmek istiyorsa gidebileceğini kaydederek, uzun süredir gideceği söyleniyordu. 2-3 gün içinde belli olacak diyerek tepki gösterdi.