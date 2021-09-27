Tercüman listeleri başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenler 01 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığı’nca veya Komisyon Başkanlığı’na gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığı’na gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de ayrıca Komisyon Başkanlığı’na APS ile ulaştırılması gerekmektedir.

Listeye kabul şartları :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

3.En az ilkokul mezunu olması,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması, (31/10/2003 tarihi ve öncesi doğumlular)

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız