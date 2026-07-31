Japonya'dan Humus adımı

Japonya ile BM-Habitat, Humus'ta kentsel yeniden imar ve katı atık yönetimini geliştirmeyi amaçlayan 9,5 milyon dolarlık proje için Suriye yönetimiyle anlaşma imzaladı.

Japonya ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Humus'ta kentsel yeniden imar ve sürdürülebilir katı atık yönetimini kapsayan 9,5 milyon dolar bütçeli proje için Suriye yönetimiyle anlaşma imzaladı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre anlaşma, Japonya'nın Şam Maslahatgüzarı Akihiro Tsuji ile UN-Habitat Bölgesel Programlar Direktörü Patrick Kanagasingham tarafından, Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği İdaresi'nin himayesinde imzalandı.

Projenin, Humus'taki Eski Saat Meydanı'nın yeniden düzenlenerek ekonomik ve sosyal bir merkez haline getirilmesini, meydan çevresindeki çarşıların rehabilite edilmesini ve belediyenin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Ayrıca Humus'taki ana düzenli depolama sahasının Japonya'da geliştirilen "Fukuoka yöntemi" kullanılarak rehabilite edilmesi, belediyeye çöp toplama ve taşıma araçları ile bakım ekipmanlarının sağlanması da proje kapsamında yer alıyor.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Müdürü Amr el Başa, projenin üç yıl süreceğini belirterek ilk aşamada teknik hazırlık ve planlama çalışmalarının, ardından ise sahadaki uygulamaların yürütüleceğini söyledi.

El Başa, Humus'ta uygulanacak modelin ilerleyen dönemde Suriye'nin diğer şehirlerindeki benzer yeniden imar projelerine örnek oluşturmasının hedeflendiğini ifade etti.

Japonya ile yeniden imar iş birliği

Suriye hükümetinden bir heyet de 16 Temmuz'da Tokyo'da Japon şirketleriyle yeniden imar, kentsel kalkınma ve altyapının onarımı konularında görüşmeler gerçekleştirmişti.

Heyet, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) tarafından düzenlenen etkinlikte, Suriye'nin 2026-2035 Ulusal Konut ve Kentsel Kalkınma Stratejisi ile kamu-özel sektör ortaklıkları, atık yönetimi ve teknik iş birliği alanlarındaki önceliklerini Japon tarafına sunmuştu.

Kaynak: Mepa News, AL Jazeera