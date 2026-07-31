İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor

İdlib'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 602 kilometreyi kapsayan 13 ana ulaşım güzergahında yol yenileme ve yeni yol yapım çalışmaları başlatıldı.

İdlib Karayolları Genel Kurumu Şube Müdürü Ammar Asfar, Suriye Şimdi'ye (Syria Now) yaptığı açıklamada, çalışmaların ilin büyük bölümündeki stratejik ulaşım hatlarını kapsadığını, bazı projelerin ise tamamen yeni yolların inşasını içerdiğini söyledi.

Projeler kapsamında, Urum el Cevz-Kefranbel yolu, İdlib-Selkin yolu, Cisr eş-Şuğur-Derkuş yolu, Derkuş-Sermada yolu, Maret Numan-Sincar yolu, Maret Numan-Kefranbel-Gab Ovası yolu yeniden düzenlenirken,

İdlib ile Eriha arasında yeni bir yol inşa ediliyor.

İdlib-Eriha yolu otoyola dönüştürülüyor

Projelerin en dikkat çekeni olan İdlib-Eriha yolu tamamen yeniden inşa edilerek çift yönlü otoyola dönüştürülecek.

Asfar, projenin Bab el Hava-İdlib otoyolu ile Eriha-Lazkiye otoyolu arasındaki bağlantının tamamlanmasını sağlayacağını ve uluslararası ulaşım ağı açısından önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Yeni yolun, Mastume beldesi dışında 25 metre, belde içinde ise 22 metre genişliğinde olacağı, günlük yaklaşık 7 bin araçlık trafiğe hizmet verecek şekilde planlandığı ve tasarım hızının saatte 100 kilometre olacağı ifade edildi.

Çalışmaların 2027'de tamamlanması hedefleniyor

Asfar, projede en önemli sorunların kamulaştırma işlemleri ile güzergah üzerindeki yapılaşmalar ve Mastume'deki su ile kanalizasyon altyapısının yenilenmesi olduğunu söyledi.

Yetkililere göre asfaltlama çalışmaları mevsim şartlarına bağlı olarak kasım ayı ortasına kadar sürecek.

İdlib-Eriha yolunun 2027 yılının başında tamamlanması planlanırken, kazı çalışmalarının Eylül 2026, asfaltlama çalışmalarının ise Ekim 2026 ortasında bitirilmesi hedefleniyor.

Diğer yol projelerinin ise imzalanan sözleşmelere göre 30 ila 60 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bölge sakinleri, özellikle savaş yıllarında bombardıman nedeniyle büyük zarar gören ve uzun süredir bakım yapılmayan yolların yenilenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, çalışmaların Mastume beldesi içindeki güzergâhları da kapsayacak şekilde tamamlanmasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Mepa News