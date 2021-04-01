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İSLAM Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazının hükmü nedir?
İSLAM

Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazının hükmü nedir?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslüman bazı konularla ilgili doğru bilgi arayışına çıktı. En çok araştırılan konular arasında ise Teravih namazının farz mı yoksa sünnet veya vacip mi konusu merak ediliyor. Bu kapsamda teravih namazı farz mı, teravih vacip mi, teravih namazı kılmak sünne mi? gibi sorular arama motorunda aratılıyor. Peki, Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazının hükmü nedir?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:33:00 -
Teravih namazı farz mı, sünnet mi? Teravih namazının hükmü nedir?

Ramazan Ayı'nın yaklaşması ile birlikte her akşam iftarın ardından müslüman vatandaşlar teravih namazını kılarak dini vecibelerini yerine getirmektedir. Teravih namazının hükmü merak edilen konulardandır. İşte teravih namazına ilişkin detaylar...

Teravih namazı farz mı, sünnet mi?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed bu namazı farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Konuya ilişkin Diyanet'in açıklaması ise şöyledir:

"Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur."

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

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