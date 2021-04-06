Teravih namazı camilerde kılmak yasak mı? Teravih namazı evde mi kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı. Bakanı Koca "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" demişti.

Geçtiğimiz 29 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de müsaade edilmeyecek" açıklamasında bulunmuştu.

İlk teravih ne zaman kılınacak?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olacak.