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Gündem Tepkiler İTÜ'de karşılık buldu! Tacizci Celal Şengör'e soruşturma açıldı
Gündem

Tepkiler İTÜ'de karşılık buldu! Tacizci Celal Şengör'e soruşturma açıldı

'Dışkısever prof.' olarak bilinen Celal Şengör, üniversitede kız öğrenciye yaptığı tacizi açık açık anlatmış sosyal medyada tepki yağmıştı. Vatandaşların ve okuldaki öğrencilerin de çağrısı üzerine İTÜ'den yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:54:00 -

Kız öğrencisini taciz ettiği anları canlı yayında anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'ün görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şengör hakkında soruşturma açıldığını belirtti. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” denildi.

Kız öğrencisine tacizini anlatmıştı

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İTÜ'den açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna “sabırlı” olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” denildi.

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