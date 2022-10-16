Temel Kotil'den "Milli Muharip Uçak" açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, KartalDernek tarafından düzenlenen "Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi"nin son gününde "Havacılık ve Uzay Sanayi" başlıklı konuşma yaptı.

Konuşması sırasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kotil, "Sizlerin sorumluluğu var. Sizlere Türkiye'nin çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok değiştiğine işaret ederek, dijital ortamın çok ciddi bir devrim yaptığını, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu aktaran Kotil, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olan gelişmelerin katları önümüzde gidiyor. Hidrojeni evcilleştirdiğinizi düşünün, yani hidrojen reaktörü yaptınız. Şu anda çalışılıyor. Almanlar çok harcıyorlar. Hidrojeni evcilleştirirseniz onu da bir uçağın içine koyarsanız kolay kolay bitmeyen enerjiyle ben Mars'a gidebilirim. Bunu göreceksiniz. Allah'ın izniyle siz göreceksiniz ama yapan olun. Bunu yapan olun. Bugünkü başarı gözünüzü kamaştırmasın. Savunma sanayinde on numara başarımız var ama gözünüz kamaşmasın. Fazlası var. Çok fazlası var. Türkiye savunma sanayinde devrim yapıyor ama sizin (gençlerin) ikinci devrimi yapmanız lazım.

Şimdi Türkiye nasıl devrim yapıyor? Türkiye kendi İHA'sını yapıyor. Bayraktar ve TUSAŞ olarak biz TB2 Akıncı, Kızılelma, Aksungur, Anka ve yeni bir uçağımız da olacak İHA yapıyoruz. Bu çok önemli. İnsansız uçak yukarıda bekliyor düşman geldiği zaman sınırlarımızı koruyor. Milli Muharip yapıyoruz, beşinci nesil savaş uçağı. Amerikalıların F22, F35 iki uçağı var. Rusların Su-57 uçağı var. Bir de Çinlilerin J-20 uçağı var. Bir de Türklerin Türk savaş uçağı var Milli Muharip. Bu beşinci nesil savaş uçağı."

Türkiye'nin artık kendi gemisini, denizaltını yapabildiğini aktaran Kotil, "Ben bu sektörde 6 yıldan beri varım. Daha önce Türk Hava Yolları'ndaydım. Öğrendiğimiz şu, konu ülkenin savunmasıysa kimseye selam duramazsınız. Bir şeyler almamız gerekiyor yurt dışından yabacılar o kadar nazlanıyorlar ki parasını veriyoruz ya. Almanya ile ilgili çok enteresandı, Gökbey'in dişli kutusu yapılacaktı. Gittik, geldik yapılmıyor. Biz kendimiz yapınca Almanlar gönderdi. Uzayan kol bizden olsun diyorlar. Yapacaksınız arkadaşlar. Türkiye savunma sanayinde Allah'a şükür şu anda kendine yeterli. Ama aldığınız yerin üzerine koymanız lazım." değerlendirmesini yaptı.

Kotil, öğrencilere kendilerini donanımlı şekilde yetiştirmeleri bakımından tavsiyelerde bulunarak, "Bu ülkenin size ihtiyacı var. Türkiye çok güzel yapıyor ama bu sizi o kadar rahatlatmamalı. Çünkü bunun daha büyüğü var." diyerek, sözlerini tamamladı.

Temel Kotil'e konuşmasının ardından plaket takdim edildi. Zirve, konuşmaların ardından sona erdi.