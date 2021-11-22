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Aktüel Temel kazısı sırasında kayma: 5 bina tahliye edildi
Aktüel

Temel kazısı sırasında kayma: 5 bina tahliye edildi

İzmir Karşıyaka'da bir inşaatın temel kazısı sırasında yan apartmanda kayma meydana geldi. Bölgede bulunan 5 apartmandaki 55 daire tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:51:00 -
Temel kazısı sırasında kayma: 5 bina tahliye edildi

İzmir Karşıyaka'da bir inşaatın temel kazısı sırasında yan apartmanda kayma meydana geldi. Bölgede bulunan 5 apartmandaki 55 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tersane Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartmanın inşaatı sırasında yan binada kayma meydana geldi.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer tarafından yapılan incelemenin ardından inşaatın etrafında bulunan 5 apartmandaki 55 daire tahliye edildi.

Tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.

Teknik ekip tarafından yapılan hassas ölçümlerin ardından 2 apartmanın arasına metal destek yerleştirilerek binalar sabitlendi.

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