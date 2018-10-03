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TEM'de feci kaza! Takla attı, kurtulup kaçtı!

TEM otoyolunda henüz bilinmeyen bir şekilde takla atan minibüsün sürücüsü hurdaya dönen minibüsten sağ çıkıp olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu. Ekipler kaçan sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:52
TEM'de feci kaza! Takla attı, kurtulup kaçtı!

Olay, 05.30 saatlerinde, TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu mevkiinde meydana geldi. TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TH 8266 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir şekilde, önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Kazada takla atarak hurdaya dönen minibüsün sürücüsü kendi imkanları ile çıktığı aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Minibüsün motoru yerinden çıktı

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce kaza yeri ve çevresi didik didik aranırken herhangi bir kazazedeye rastlanmadı. Olay yerinde minibüsün motorunun yerinden çıktığı görüldü.

Olay yerinde alkol şişeleri bulundu

Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu. Ekipler kaçan sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çekici vasıtası ile araç olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 07:52
  1. Ankara
  2. tem otoyolu
  3. kaza
  4. minibüs
  5. alkol

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