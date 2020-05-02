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Dünya

Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı

Antalya'da telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yürüyüş mesafesi dışında kalan bölgede alışveriş yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:21:00 -
Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yürüyüş mesafesinden uzak bir bölgedeki alışveriş merkezine otomobiliyle giden Özlem M, telefonunu oyalanması için araçta bekleyen 5 yaşındaki oğlu Ali Ç.'ye verdi. Döndüğünde telefonunu bulamayan M, polisi arayarak, telefonunun çalındığını ihbar etti. 

İlçe Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kapkaç şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, daha sonra alışveriş için başka bir mahalleye geldiğini tespit ettikleri Özlem M.'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı.

 

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