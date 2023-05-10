Telaviv'deki katil Yahudilerin korku dolu anları!
Gazze'den Telaviv'e atılan roketler kati Yahudileri panikletti. Filistin'in misillemesi esnasında Telaviv plajından sığınaklara kaçan Yahudilerin görüntüsü kameraya yansıdı.
Ramazan ayında “çatışmasızlık” sözü verip sözünde durmayan İsrail, Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenledi. İslam ülkelerinin tepkisi karşısında da geri adım atmayan siyonistler dün de Gazze’ye hava saldırısı düzenleyerek 13 Filistinliyi şehit etti.
Filistinli Müslümanlar İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Telaviv'i vurdu.
Telaviv'deki Yahudilerin bombardıman esnasında yaşadıkları korku kamera görüntülerine yansıdı.
Telaviv plajında denize girerken bombardımandan korkarak kaçan katil Yahudilerin görüntüsü gündem oldu.
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