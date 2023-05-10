  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay

Ordu-Samsun açıklarında petrol hareketliliği

Vay Amazon kaçkınları vay! Bunlar İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okutur

Abdulkadir Selvi'den olay iddia: Bir el o isim için devreye girdi ve...

Bakın barışı kimlerle getirecekmiş! Kaftancıoğlu’ndan skandal ötesi sözler

Kılıçdaroğlu'nun müttefiki açık açık söyledi: Kürdistan'a statü istiyoruz!

Bakan Dönmez büyük müjdeyi verdi! Dünyanın en büyük ikinci sahasını keşfettik

Ülker’den flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

MİT'ten başarılı operasyon! Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

Seçimlere 4 gün kala Katarlılar Erdoğan bombasını patlattı! Dünyaya bu sözlerle servis ettiler
Dünya Telaviv'deki katil Yahudilerin korku dolu anları!
Dünya

Telaviv'deki katil Yahudilerin korku dolu anları!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 17:34:00 -
Telaviv'deki katil Yahudilerin korku dolu anları!

Gazze'den Telaviv'e atılan roketler kati Yahudileri panikletti. Filistin'in misillemesi esnasında Telaviv plajından sığınaklara kaçan Yahudilerin görüntüsü kameraya yansıdı.

Ramazan ayında “çatışmasızlık” sözü verip sözünde durmayan İsrail, Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenledi. İslam ülkelerinin tepkisi karşısında da geri adım atmayan siyonistler dün de Gazze’ye hava saldırısı düzenleyerek 13 Filistinliyi şehit etti.

Filistinli Müslümanlar İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Telaviv'i vurdu.

Telaviv'deki Yahudilerin bombardıman esnasında yaşadıkları korku kamera görüntülerine yansıdı.

Telaviv plajında denize girerken bombardımandan korkarak kaçan katil Yahudilerin görüntüsü gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23