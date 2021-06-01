Telafi eğitimde hangi dersler işlenecek? Telafi eğitim kaç saat olacak?

Telafi eğitim ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek? Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Telafi eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya selçuk telafi eğitime ilişkin şunları söyledi: “Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler. Ortaokullarda öğrenme düzeyine uygun çalışma programı verilecek.

Hangi sınıflara ek ders verilecek?

Bakan Selçuk, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını ve ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği verileceğini belirtti. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" dedi.